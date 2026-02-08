Κόρινθος: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 15χρονο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του στην Κόρινθο
Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Κορίνθου, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Πρώτη News Κορινθίας, ο ανήλικος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο από παρέα νεαρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί από συγγενικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.
Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες όσων εμπλέκονται.
