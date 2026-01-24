Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα ανηλίκων

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στην περιοχή του Αλίμου, όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα δέκα ανηλίκων, οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/01/2026), περίπου στις 7:15, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποδοθούν ευθύνες και στους γονείς τους.