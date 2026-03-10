Δυτική Ελλάδα: 103 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι εντατικοί έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 2 έως 8 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.797 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 1.347 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 50 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 143 παραβάσεις σε επιβάτες.

Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 103 παραβάσεις, αριθμός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα της μη χρήσης κράνους παραμένει υπαρκτό, παρά τις συνεχείς συστάσεις των αρχών και τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι 1.022 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (μεταξύ αυτών 50 διανομείς), οι 142 επιβάτες δικύκλων, ενώ 325 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική με 817, ενώ ακολούθησαν η Δυτική Ελλάδα με 103, το Νότιο Αιγαίο με 100, η Κρήτη με 89 και η Θεσσαλονίκη με 64.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες διανομείς και επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι ποινές για τη μη χρήση κράνους. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες. Για τους οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η χρήση κράνους αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας για την ανθρώπινη ζωή.





