Πάτρα: Σε τρια δάχτυλα τραυματίστηκε ο μαθητής από την κροτίδα

Με τραύματα στα δάχτυλα του ενός χεριού νοσηλεύεται ο ανήλικος μαθητής που άναψε κροτίδα μετά το τέλος των σχολικών μαθημάτων έξω από σχολείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 16χρονος εντόπισε έξω από το σχολείο του μια κροτίδα και προχώρησε στην έναυσή της. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σε τρία δάχτυλα του χεριού του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για τα τραύματά του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών η μητέρα του 16χρονου, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση.