#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εκτός λειτουργίας, φανάρια δίπλα σε σχολικό συγκρότημα στην Αυστραλίας - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Από την οδό Κανελλοπούλου -στο ύψος της Αυστραλίας- περνούν δεκάδες μαθητές

Εκτός λειτουργίας και όχι για για κάποιον προφανή λόγο (ακραία καιρικά φανόμενα, εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης κλπ) ήταν το πρωί της Τρίτης οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση των οδών Κανελλοπούλου και Αυστραλίας.

Το γεγονός πως 30 μέτρα από τη διασταύρωση υπάρχει σχολικό συγκρότημα με εκατοντάδες μαθητές, κάνει την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή. Ειδικά οι οδηγοί που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν την Κανελλοπούλου, προσπαθούν να διακρίνουν αν λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης, κάποιοι περνούν με ταχύτητα, ενώ όσοι κινούνται επί της οδού Αυστραλίας ελέγχουν πολλές φορές για να περάσουν τη διασταύρωση.

Η άμεση επισκευή των φαναριών της διασταύρωσης, από συνεργείο της φωτεινής σηματοδότησης, κρίνεται επιτακτική.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα χαλασμένα φανάρια Φωτεινοί σηματοδότες Οδός Κανελλοπούλου Οδός Αυστραλίας
