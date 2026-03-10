Εκτός λειτουργίας, φανάρια δίπλα σε σχολικό συγκρότημα στην Αυστραλίας - ΦΩΤΟ

Εκτός λειτουργίας και όχι για για κάποιον προφανή λόγο (ακραία καιρικά φανόμενα, εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης κλπ) ήταν το πρωί της Τρίτης οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση των οδών Κανελλοπούλου και Αυστραλίας.

Το γεγονός πως 30 μέτρα από τη διασταύρωση υπάρχει σχολικό συγκρότημα με εκατοντάδες μαθητές, κάνει την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή. Ειδικά οι οδηγοί που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν την Κανελλοπούλου, προσπαθούν να διακρίνουν αν λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης, κάποιοι περνούν με ταχύτητα, ενώ όσοι κινούνται επί της οδού Αυστραλίας ελέγχουν πολλές φορές για να περάσουν τη διασταύρωση.

Η άμεση επισκευή των φαναριών της διασταύρωσης, από συνεργείο της φωτεινής σηματοδότησης, κρίνεται επιτακτική.