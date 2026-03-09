Πάτρα: Ομιλία με θέμα: «Σακχαρώδης διαβήτης στην 3η ηλικία»

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, προγραμματίζει στις 11 Μαρτίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στη αίθουσα της Εταιρείας, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών αρ. 9, (Τηλ: & Fax: 2610 439090), μία διαδραστική ομιλία από τον κ. Ρόδη Παπαρώδη, Ενδοκρινολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Loyola Maywood, IL, ΗΠΑ.

Ο κ. Ρόδης Παπαρώδης θα μιλήσει με θέμα: «Σακχαρώδης διαβήτης στην 3η ηλικία».