e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 9 έως 13 Μαρτίου

Τον «χάρτη» των πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται να καταβληθούν συνολικά 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: