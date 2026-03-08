e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 9 έως 13 Μαρτίου

Συνολικά θα καταβληθούν 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους
Τον «χάρτη» των πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πιο αναλυτικά, προβλέπεται να καταβληθούν συνολικά 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
Κατά την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
