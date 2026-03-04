Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα θανατηφόρα τροχαία τον φετινό Φεβρουάριο σε σχέση με τον περσινό

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 24 τροχαία ατυχήματα έναντι 29 τον Φεβρουάριο του έτους 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

2 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 3 τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

1 τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι μηδενός τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

21 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 26 τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

Από τα τροχαία που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 37 παθόντες όσοι και τον Φεβρουάριο του έτους 2025:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

2 νεκροί, έναντι 3 τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

2 σοβαρά τραυματίες, έναντι 1 τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

33 ελαφρά τραυματίες, όσοι και τον Φεβρουάριο του έτους 2025.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς

Παραβίαση προτεραιότητας

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2026 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 231 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 3.575 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 112 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 2.163 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

779

για υπερβολική ταχύτητα

315

για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

296

για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

85

για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

40

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

66

για παραβίαση προτεραιότητας

135

για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

68

για αντικανονικό προσπέρασμα

20

για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

185

για Κ.Τ.Ε.Ο.

53

για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

121

για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος.

Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.

Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.

Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

