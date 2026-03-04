Έκλεβαν μοτοσικλέτες σε Πάτρα και Αίγιο

Εξαρθρώθηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική ομάδα - συμμορία, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές μοτοσικλετών στην Πάτρα και στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα και σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί (ένας ενήλικος και δυο 17χρονοι), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.στα πλαίσια προληπτικών ελέγχων για κλοπές δικύκλων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν χθες το πρωί, τον έναν 17χρονο και ακόμα ένα άγνωστο να επιβαίνουν σε δυο μοτοσικλέτες, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη και κατασχέθηκε η μια μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση τον 17χρονο κατηγορούμενο οδηγό και σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας μπαλτάς και ένα μαχαίρι.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ενεργώντας αναζητήσεις εντόπισαν τον ενήλικο κατηγορούμενο στην οικία του στο Αίγιο και τον έτερο 17χρονο να επιβαίνει σε κλεμμένη μοτοσικλέτα και τους συνέλαβαν, ενώ κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, μια σιδερογροθιά και ρουχισμός.

Από την ενδελεχή προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι διέπραξαν από τις 02/02/2026 έως τις 03/03/2026 στην Πάτρα και στο Αίγιο συνολικά δεκαέξι κλοπές μοτοσικλετών.

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχια στο Αίγιο και στην Πάτρα, συνολικά οκτώ μοτοσικλέτες, οι οποίες κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.