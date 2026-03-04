Άνοιξε ο εναέριος χώρος της Κύπρου - Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16

ΝΕΟΤΕΡΑ Δύο ελληνικά F16 απογειώθηκαν νωρίτερα σήμερα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο σε σχέση με το ύποπτο αντικειμένου που εντοπίσθηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα εξάλλου με την Hermes Airports, ο εναέριος χώρος της Κύπρου παραμένει ανοιχτός, ενώ εξετάζεται διαρκώς η κατάσταση.

Στο μεταξύ, προσγειώθηκε πριν λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση (902) της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα, λόγω προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πλησίον τον Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.