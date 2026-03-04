Επιμελητήριο Αχαΐας : Εκδήλωση παρουσίασης του έργου Interreg M.A.R.K.A.T.O

Από το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλούνται επιχειρηματίες παραδοσιακών επαγγελμάτων, τεχνίτες, πολιτιστικούς φορείς, δημιουργικές επιχειρήσεις και πολίτες να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Ενημέρωσης για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου M.A.R.K.A.T.O., που οργανώνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00-13:30 στον χώρο του ξενοδοχείου ΜΥ WAY Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 16, 26223, Πάτρα.

Η συνάντηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών τεχνών και στην ενίσχυση της ανάπτυξης βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την επιχειρησιακή έναρξη του M.A.R.K.A.T.O. – Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations (Διατήρηση και Αναζωογόνηση της Γνώσης και των Παραδοσιακών Επαγγελμάτων), ενός έργου διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF), στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO4.6, αφιερωμένου στον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό.

Με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 1.119.632,80 €, το έργο ανταποκρίνεται σε μια κοινή πρόκληση για την Ελλάδα και την Ιταλία: την προοδευτική περιθωριοποίηση των παραδοσιακών τεχνών και της χειροτεχνικής γνώσης, που απειλούνται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, την αστικοποίηση και τις αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης.

Το M.A.R.K.A.T.O. στοχεύει στη διαφύλαξη και ανάδειξη επαγγελμάτων που συνδέονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική τους βιωσιμότητα και την ικανότητά τους για καινοτομία.

Οι δραστηριότητες του έργου υλοποιούνται στις περιοχές της Αχαΐας, της Ζακύνθου και του Μετσόβου στην Ελλάδα, καθώς και στις περιφέρειες Απουλίας (Puglia) και Βασιλικάτας (Basilicata) στην Ιταλία, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές Μπάρι (Bari), Ματέρα (Matera) και Bisceglie. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε ισχυρή θεσμική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, μέσα από ένα δίκτυο δημόσιων αρχών, επιμελητηρίων και πολιτιστικών οργανισμών που δεσμεύονται στην προώθηση της τοπικής κληρονομιάς και της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης. Επικεφαλής εταίρος (Lead Partner) είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν το Επιμελητήριο Ζακύνθου και ο Δήμος Μετσόβου. Από την Ιταλία συμμετέχουν η Creative Apulia Cluster Association (Distretto Produttivo Puglia Creativa), το Participation Foundation Matera Basilicata 2019 και ο Δήμος Bisceglie.

Το έργο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη διαδρομή που ξεκινά με τη χαρτογράφηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και την ανάλυση των αναγκών των επαγγελματιών, και στη συνέχεια ενεργοποιεί προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια και διασυνοριακές ανταλλαγές με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων σε τομείς όπως η καινοτομία, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η βιωσιμότητα. Στόχος δεν είναι μόνο η προστασία της χειροτεχνικής γνώσης, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στη σύγχρονη αγορά.

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η δημιουργία δύο κοινών ψηφιακών εργαλείων: μιας κοινής ψηφιακής πλατφορμας με προφίλ επιχειρήσεων, που θα επιτρέπει στους τεχνίτες να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα τους σε ευρύτερη κλίμακα και ενός ψηφιακού αρχείου, σχεδιασμένου να τεκμηριώνει τεχνικές, ιστορίες και δεξιότητες που σχετίζονται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και τη μετάδοσή τους στις επόμενες γενιές. Μέσω αυτών των πλατφορμών, το M.A.R.K.A.T.O. ενώνει την παράδοση με την καινοτομία, συνδυάζοντας την πολιτιστική προστασία με την πρόσβαση στην αγορά.