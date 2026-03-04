Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη

Στη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή την αφαίρεση χρημάτων και κοσμημάτων μεγάλης αξίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον αστυνομικό με το πρόσχημα ότι άγνωστοι δράστες θα την εξαπατήσουν και προκειμένου η γυναίκα να βοηθήσει στην επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους, της ζήτησε να τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην οικία της χρήματα και κοσμήματα.

Η ηλικιωμένη όντως πείστηκε από τους ισχυρισμούς του απατεώνα και τοποθέτησε σε μπλούζα 2.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία εναπόθεσε σε κάδο απορριμμάτων και επέστρεψε στην οικία της συνομιλώντας παράλληλα με τον άγνωστο δράστη.

Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος άνδρας μετέβη στον κάδο προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γυναίκα αστυνομικό - κόρη της ηλικιωμένης, αποτρέποντας την απάτη σε βάρος της μητέρας της.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι ακινητοποίησαν και προσήγαγαν τον κατηγορούμενο στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα εντοπίστηκαν στον κάδο και παρελήφθησαν από την ηλικιωμένη παθούσα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ως πειστήριο ένα κινητό τηλέφωνο.