Πώς θα είναι ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου - Επιδείνωση με βροχές και ανέμους από Δευτέρα 9/3

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες, τα δύο πρόσωπα της ερχόμενης εβδομάδας - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Έντονες εναλλαγές θα σημειωθούν στο σκηνικό του καιρού των επόμενων ημερών, όπου μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ηλιοφάνεια, νεφώσεις και αισθητές διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία. Οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως το Σαββατοκύριακο, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, από την Παρασκευή και το Σάββατο διαφαίνονται τοπικές βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή ενδέχεται να επηρεαστούν η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα και οι Σποράδες, ενώ δεν αποκλείεται παροδικά να επηρεαστεί και η Αττική

Το Σάββατο και την Κυριακή οι βροχές θα είναι διάσπαρτες, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βορειοανατολική Ελλάδα. Καιρός: Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες - Πότε έρχεται επιδείνωση με βροχές και ανέμους

Από τη Δευτέρα της νέας εβδομάδας 09/03 αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή μεταβολή του καιρού σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου φαίνεται να κυλά με χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες. Καιρική Πρόγνωση για το Επόμενο Δεκαήμερο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει μια ήπια πορεία, με τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια της χώρας να κυμαίνονται αρχικά στους 18–19°C, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή. Από το Σαββατοκύριακο και μετά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά στους 14–16°C, με μια ομαλή προσαρμογή στις τυπικές για την αρχή Μαρτίου θερμοκρασίες. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες, χωρίς όμως να αναμένονται έντονα ψυχρά επεισόδια. Όσον αφορά τα φαινόμενα, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια, με τις νεφώσεις να περνούν παροδικά και να προκαλούν λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας. Τα φαινόμενα δεν αναμένονται να έχουν διάρκεια ή ένταση, ενώ οι καιρικές συνθήκες γενικά θα παραμείνουν ήπιες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανή Μεταβολή με Ενίσχυση Ανέμων και Βροχών

Ωστόσο, από τις 10 Μαρτίου, διαφαίνονται ενδείξεις για την έλευση ενός οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σημειώνοντας έτσι την πιθανότητα για μια νέα μεταβολή στις καιρικές συνθήκες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ <br>Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει… <a href="https://t.co/hy8w1aJeUt">pic.twitter.com/hy8w1aJeUt</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2028428873772241158?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με κρύο το πρωί και ζέστη το μεσημέρι. Αναμένονται αυξομειώσεις του βοριά στο Αιγαίο και τοπικές ομίχλες, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένονται γενικά ευχάριστες για την εποχή.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fposts%2Fpfbid02qiLTVySU5g3nF23tdtYzGFa8ZBvvi335CjrFHUSmr4w3cQVjLDpmJDDsJk1dxwgHl&show_text=true&width=500" width="500" height="659" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>