ΥΠΕΘΟ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων

Μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη (26/02), σύμφωνα με ανακοίνωση, στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα συνεκτικό και αυστηρό πλαίσιο θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων σε επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον, με κεντρικό στόχο την προστασία των πολιτών, ιδίως των νέων.

Το σχέδιο νόμου, όπως αναφέρεται, προχωρά σε μια συνολική αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο το κράτος προλαμβάνει, εντοπίζει και καταστέλλει τον παράνομο τζόγο. Ενισχύει αποφασιστικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και την ταχεία ταυτοποίηση εμπλεκόμενων λογαριασμών και ιστοσελίδων. Ενισχύει σημαντικά την Αρχή με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αναβαθμίζει το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, αποδίδοντάς του ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.



Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ριζικά η λειτουργία της «black list» με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αποκλεισμού παράνομων ιστοτόπων και καταγραφής των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, επανέρχεται και ενισχύεται η άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά αυτοτελής και αυστηρή διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, ιδίως μέσω ψηφιακών καναλιών, influencers και δικτύων διαδικτυακής διαφήμισης.

Η ανάγκη της συγκεκριμένης παρέμβασης τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024, σύμφωνα με τα οποία 799.000 πολίτες (9,5% του πληθυσμού) συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Με βάση αυτά τα στοιχεια, η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια εσόδων για το δημόσιο είναι 400 εκατομμύρια ευρώ.

Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τις νεότερες ηλικίες, καθώς το 52,2% των παικτών είναι έως 44 ετών, ενώ οι ηλικίες 18–34 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση.

Παράλληλα, 390.000 άτομα έπαιξαν αποκλειστικά διαδικτυακά, 215.000 σε παράνομους φυσικούς χώρους και 194.000 και με τους δύο τρόπους, με το παράνομο στοίχημα, τις παράνομες ρουλέτες και τα «φρουτάκια» να αποτελούν τις πιο διαδεδομένες μορφές.

Οι ίδιοι οι παίκτες αναγνωρίζουν σοβαρούς κινδύνους, όπως απώλεια χρημάτων (61%), αδυναμία είσπραξης κερδών (53%), έλλειψη προστασίας παίκτη (51%) και απουσία ορίων υπεύθυνου παιχνιδιού (50%), γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής θωράκισης.