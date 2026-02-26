Κάλεσμα του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας για μαζική παρουσία στην πορεία για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καλεί με ανακοίνωση του τα μέλη του και τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση και την πορεία του Σαββάτου 28/2/2026, ώρα 11:00, στην πλατεία Γεωργίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το έγκλημα των Τεμπών.

Η παρουσία όλων στις δημόσιες κινητοποιήσεις μνήμης και διεκδίκησης καταδεικνύει ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται την κανονικοποίηση της ανασφάλειας και της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής. Οι τραγωδίες που βιώνουμε δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά συνδέονται με διαχρονικές συστημικές επιλογές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των πολιτών, τις υποδομές και την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως δευτερεύουσες προτεραιότητες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει θεσμικά παρών και θα παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, στηρίζοντας τη διαδικασία με μοναδικό στόχο την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές ανήκουν, καταδικάζοντας κάθε απόπειρα επηρεασμού ή υπονόμευσης του έργου διερεύνησης της υπόθεσης.

Η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης αποτελούν συλλογική απαίτηση της κοινωνίας και στοιχειώδες χρέος απέναντι στα θύματα, τις οικογένειές τους και τις επόμενες γενιές.

Καμία πτυχή της υπόθεσης δεν πρέπει να μείνει στη σκιά.

Με δύναμη και αποφασιστικότητα θα βρισκόμαστε πάντα στην σωστή μεριά της ιστορίας για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών είναι ο Παναγιώτης Μεταξάς & Γενικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Τσούκαλης.