Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης - Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο: Στρατηγικός Διάλογος στην Αθήνα, εμπόριο, ενέργεια και Γάζα στο επίκεντρο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο συνάντηση 50 λεπτών με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν στην οριστικοποίηση των διαδικασιών για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους, στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις, ενώ συμφωνήθηκε η περαιτέρω προώθηση των συνεργειών στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν, επίσης, τη σημασία της διασυνδεσιμότητας και της διαπεριφερειακής συνεργασίας, αναφερόμενοι, μεταξύ άλλων, στον Οικονομικό Διάδρομο IMEEC ως σημαντική εναλλακτική όδευση, στην οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα στην περιοχή.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους, ενώ συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της περιοχής.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.