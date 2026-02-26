ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Χάμψα

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση
Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αποχαιρετάει τον Νίκο Χάμψα ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
Ο Νίκος Χάμψας που έφυγε εχθές από κοντά μας, υπήρξε ένας ξεχωριστός δημοκράτης, προοδευτικός πολίτης, που στήριξε και συμμετείχε στους αγώνες της παράταξης μας, με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια.
Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του Πασοκ το 1981 και 1985 με σημαντική προσφορά στις μεγάλες εκείνες νικηφόρες εκλογές για το κόμμα μας.
Με ξεχωριστή κοινωνική ευαισθησία πρόσφερε πολλά, ως οδοντίατρος για πολλά χρόνια στη περιοχή των Καλαβρύτων.
Υπήρξε ένα από τα λίγα επιζώντα άτομα του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων, με τη βαριά απώλεια του πατέρα και δύο αδελφών του.
Τιμούμε τη μνήμη του και τη μεγάλη προσφορά του και απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
