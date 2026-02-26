Ζελένσκι: «Η επόμενη συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας θα γίνει στις αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι»

Ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται πιθανότατα να διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση στην καθημερινή βραδινή ομιλία του, λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αφού ανακοίνωσε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ της χώρας του, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα με τους Αμερικανούς στη Γενεύη σημείωσαν πρόοδο.

"Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι προετοιμασίες για την επόμενη τριμερή συνάντηση έχουν ήδη προχωρήσει περισσότερο. Πολύ πιθανόν, η επόμενη συνάντηση να διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεκριμένα στο Αμπού Ντάμπι. Αναμένουμε η συνάντηση αυτή να γίνει στις αρχές Μαρτίου", τόνισε.