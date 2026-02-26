Πύργος: Σταθερή η κατάσταση υγείας του 26χρονου με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο

Ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή-Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Κρίσιμη αλλά σταθερή εκτιμάται η κατάσταση της υγείας του νεαρού άντρα από τον Πύργο που διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο 26χρονος ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς του για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας του.
Ο νεαρός άντρας παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, και το θετικό είναι ότι δεν έχει σημειωθεί καμία οργανική βλάβη.
Ο ασθενής εισήχθη την περασμένη Τρίτη με συμπτώματα στο Νοσοκομείο του Πύργου. Μέσα σε λίγη ώρα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα οι ιατροί να τον διασωληνώσουν και να διακομισθεί επειγόντως στο Τζάνειο.
