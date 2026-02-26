Πάτρα: Νέα απάτη- Έδωσε 25.000 για μηχάνημα αλλά δεν το πήρε

Σύλληψη για απάτη κατά συναυτουργία και σχηματισμός δικογραφίας για πρόκληση σωματικών βλαβών
Συνελήφθη, στις 25-02-2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ημεδαπή, καθώς φέρεται μαζί με συνεργούς της να έλαβε το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ για πώληση μηχανήματος έργου χωρίς να το παραδώσει, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Και συνεχίζει:
"Κατά τη διάρκεια αναζήτησης εξηγήσεων από τον παθόντα, τρίτο άτομο φέρεται να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί της".
