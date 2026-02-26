Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΝΑΒΑ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΝΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΗ & FOZI, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΓΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΒΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΤΑΪΑΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,
ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΑΡΙΑΝΔΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-----------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, υιό, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
{ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ}
ΕΤΩΝ: 66
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-2-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Αλισσού}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία & Λάζαρος Ιωαννίδης, Άγγελος Μαρτζάκλης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασήμω {χήρα} Ιωάννη Δημόπουλου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ηλίας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Γεωργία Μαρτζάκλη,
Ελευθερία {χήρα} Φρύτ Χέλμ,
Αλεξάνδρα & Παρασκευάς Κυριακόπουλος,
Αριστέα {χήρα} Θεοδ. Ανδριόπουλου, Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη
Νίκη & Διονύσιος Κονιδάρης, Ανδρέας Μαρτζάκλης,
Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου,
Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου, Αναστασία Δημοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Θανούσα , κηδεύουμε την Παρασκευή 27/2/2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονος Προαστίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 48
Κηδεύουμε το Σάββατο 28.2.2026 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από ώρας 11.30 π.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά του: Δημήτρης & Αντώνης
Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο Μαχητές, σύλλογος ατόμων με νοητική υστέρηση.
---------------
Τέλος οριστικά το Messenger από τα Windows- Πώς να σώσετε τα μηνύματά σας
Αιγιαλεία: Παραίτηση Δημήτρη Φιλιππάτου από το αξίωμα του αντιδημάρχου
Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη εισβάλλει στη σειρά του MEGA - Ο ρόλος της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr