Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28/2/2026

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΝΑΒΑ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑ 10:30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΝΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΗ & FOZI, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΓΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΒΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΤΑΪΑΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,

ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΑΡΙΑΝΔΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

-----------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, υιό, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

{ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ}

ΕΤΩΝ: 66

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-2-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Αλισσού}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία & Λάζαρος Ιωαννίδης, Άγγελος Μαρτζάκλης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασήμω {χήρα} Ιωάννη Δημόπουλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ηλίας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Γεωργία Μαρτζάκλη,

Ελευθερία {χήρα} Φρύτ Χέλμ,

Αλεξάνδρα & Παρασκευάς Κυριακόπουλος,

Αριστέα {χήρα} Θεοδ. Ανδριόπουλου, Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη

Νίκη & Διονύσιος Κονιδάρης, Ανδρέας Μαρτζάκλης,

Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου,

Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου, Αναστασία Δημοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Θανούσα , κηδεύουμε την Παρασκευή 27/2/2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονος Προαστίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 48

Κηδεύουμε το Σάββατο 28.2.2026 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από ώρας 11.30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά του: Δημήτρης & Αντώνης

Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο Μαχητές, σύλλογος ατόμων με νοητική υστέρηση.

---------------