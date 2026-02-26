Αιγιαλεία: Παραίτηση Δημήτρη Φιλιππάτου από το αξίωμα του αντιδημάρχου

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε σήμερα ο κ. Δημήτρης Φιλιππάτος και παράλληλα δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική ομάδα του δημάρχου κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου.

Αρκετοί ξαφνιάστηκαν με την είδηση, διότι δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη από τον έμπειρο αυτοδιοικητικό. Ασφαλείς πληροφορίες του filodimos.gr αναφέρουν πάντως ότι η απόφασή του είναι οριστική και ότι επισήμως θα επικαλεστεί προσωπικούς λόγους, πλην όμως φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες ήταν βαθιές οι διαφωνίες του με τη δημοτική αρχή σε διάφορα ζητήματα πολιτικών χειρισμών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον θάνατο του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο κ. Φιλιππάτος στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκλογή νέου δημάρχου από τη δημοτική ομάδα του εκλιπόντος, ανάμεσα στους δύο υποψηφίους είχε στηρίξει τον Βασίλη Χριστόπουλο.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη σίγουρα αρκετά σημαντική για το τοπικό πολιτικό σκηνικό.