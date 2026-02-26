Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ήττα του παρακράτους η απόφαση - Θα καταθέσουμε νέο αίτημα για Εξεταστική

Νέο αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση με τις υποκλοπές καταθέτει το ΠΑΣΟΚ μετά την καταδικαστική απόφαση όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα θα κατατεθεί αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ώστε να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ζήτημα μετά τη δικαστική καταδίκη.

«Μετά την απόφαση της δικαιοσύνης, θα ζητήσουμε τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός αλλά και να απολογηθεί για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Επίσης, θα καταθέσουμε αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποκαλύπτουν. Η κατάθεση λοιπόν του αιτήματός μας για νέα εξεταστική, θα γίνει με την καθαρογραφή της απόφασης, γι’ αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ο αγώνας μας για δικαιοσύνη συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει. Στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δημητριάδης» επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος τόνισε: «Το παρακράτος αυτό ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ».

Γιατί ζητάει ξανά Εξεταστική

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η νέα Εξεταστική Επιτροπή που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα εισφέρει νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών. «Θα κληθούν και πολιτικά πρόσωπα που δεν κατέθεσαν στη Δικαιοσύνη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε, «η νέα Εξεταστική Επιτροπή θέλουμε να φωτίσει τις πτυχές των υποκλοπών που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο».

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν όσοι οργάνωσαν το παρακράτος, αλλά ούτε και αυτοί που κρύφτηκαν στον αγώνα για δικαιοσύνη» τόνισε σε άλλο σημείο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι άνθρωποι που διεκδικούν υψηλές θέσεις στα αξιώματα της χώρας δεν μπορούν να ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες.