Πάτρα: Νεκρός σε τροχαίο στη Φωκίδα ο 49χρονος Σωκράτης Καραγιάννης

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου 49χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Φωκίδα.

Το θύμα, Σωκράτης Καραγιάννης, ήταν επαγγελματίας οδηγός και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στον δρόμο που συνδέει την Ιτέα με το Γαλαξίδι, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σημείο κινούνταν δύο φορτηγά οχήματα και εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 49χρονος να βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά την προσπέραση ή την πορεία τους. Ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός και, παρά τη διακομιδή και τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.