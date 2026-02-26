Δίκη για το Predator: Να ελεχθούν για πλημμεληματική κατασκοπεία οι τέσσερις καταδικασθέντες και άλλα πρόσωπα αποφάσισε το δικαστήριο

Μετά την έκδοση της απόφασης το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη για ποινικό έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων για συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο κ. Παυλίδης, μεταξύ αυτών, ζήτησε να ελεγχθούν για κατασκοπεία στην πλημμεληματική της μορφή, για τους τέσσερις καταδικασθέντες επιχειρηματίες και άλλα έξι πρόσωπα, αλλοδαποί και ημεδαποί.

Όπως είπε ο εισαγγελέας της έδρας: «Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων».

Έτσι ζήτησε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών πρακτικά της δίκης για:

-Τον ιδιοκτήτη της προπληρωμένης κάρτας με την οποία αγοράστηκαν τα "μολυσμένα" SMS που εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα, ώστε να ελεγχθεί για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν με αυτήν την δικογραφία οι μηνύσεις των κκ Ανδρουλάκη και Κουκάκη» ανέφερε.

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τον παραπάνω μάρτυρα καθώς και για στέλεχος μίας εκ των εμπλεκόμενων με το Predator εταιρειών.

-Να αξιολογηθούν ποινικές ευθύνες έξι συγκεκριμένων προσώπων, αλλοδαπών και ημεδαπών, που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν, αλλά και των τεσσάρων καταδικασθέντων για τους οποίους ο κ. Παυλίδης κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

-Να ελεχθούν για ψευδορκία όσον αφορά την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2022 ένας εκ των καταδικασθέντων επιχειρηματιών και ένα στέλεχος μιας εκ των εμπλεκομένων εταιρειών.