Πώς είδαν οι αρχηγοί των πληρωμάτων το Καρναβάλι του 2026 και τα παρατράγουδά του- Μιλούν στο thebest.gr Σταθόπουλος, Κουρμπανάς, Κριτσώνης και Παπλάς

Καταθέτουν τη δική τους αποτίμηση για τον φετινό θεσμό
Το Πατρινό Καρναβάλι του 2026, πέρασε στην ιστορία, με τα καλά του αλλά και με τα παρατράγουδά του. Πώς είδαν όμως οι υπεύθυνοι των πληρωμάτων, όλα όσα είδαμε και όλα όσα έγιναν.
Τέσσερις αρχηγοί πληρωμάτων, οι Αρίστος Σταθόπουλος, Δημήτρης Κουρμπανάς, Κωστής Κριτσώνης και Μίλτος Παπλάς μιλούν στο thebest.gr και καταθέτουν τη δική τους αποτίμηση για τον φετινό θεσμό, σχολιάζοντας τόσο τα θετικά στοιχεία όσο και τα παρατράγουδα που καταγράφηκαν.
Αρίστος Σταθόπουλος: «Κανένα φεστιβάλ στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς αστυνόμευση»
Ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας και αρχηγός του πληρώματος 222, Αρίστος Σταθόπουλος, κάνει λόγο για «ένα γρήγορο καρναβάλι, λίγων ημερών και άρα ιδιαίτερα έντονο», σημειώνοντας ότι τα πληρώματα, παρά τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, «έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν», προσδίδοντας -όπως κάθε χρόνο- υπεραξία στον θεσμό. Όπως επισημαίνει, οι παρουσίες στις παρελάσεις ήταν ιδιαίτερα δυναμικές, ειδικά κατά την πρώτη ώρα.
Ωστόσο, εκφράζει προβληματισμό για την εικόνα που παρουσίασε η πόλη το τελευταίο διήμερο. Όπως αναφέρει, το καρναβάλι έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ, με χιλιάδες επισκέπτες να παραμένουν στους δρόμους και όχι στα καταστήματα. «Κανένα φεστιβάλ στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς αστυνόμευση», τονίζει, επισημαίνοντας ότι σε κάθε μαζική διοργάνωση διεθνώς υπάρχει εμφανής παρουσία αστυνομίας και άλλων αρχών, όπως πυροσβεστική και λιμενικό, κάτι που -κατά την άποψή του- φέτος δεν ήταν αισθητό στην πόλη.
Ο κ. Σταθόπουλος υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη διακριτής αλλά σταθερής αστυνομικής παρουσίας λειτουργεί αποτρεπτικά και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται σε κατασταλτικά μέτρα. «Η πόλη πρέπει να περιφρουρήσει και να προστατεύσει τον θεσμό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά που σημειώθηκαν «δεν εκφράζουν κανέναν Πατρινό» και ότι «από τύχη δεν συνέβη κάτι σοβαρότερο».
Δημήτρης Κουρμπανάς: «Ο μεγάλος όγκος του κόσμου δημιουργούσε συνθήκες έντασης»
Από την πλευρά του, ο αρχηγός του πληρώματος 159, Δημήτρης Κουρμπανάς, κάνει επίσης λόγο για ένα «χρονικά πιεσμένο καρναβάλι», εκτιμώντας ωστόσο ότι, αναλογικά με τις συνθήκες, το αποτέλεσμα τόσο από τα πληρώματα όσο και από το καρναβαλικό συνεργείο που κατασκεύασε τα άρματα ήταν ποιοτικά πολύ καλό. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο αισθητικό επίπεδο των στολών, το οποίο -όπως λέει- έχει ανέβει αισθητά, ακόμη και στα υπεράριθμα πληρώματα.
Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά περιστατικά, επισημαίνει ότι συλλήψεις και μικροπαρατράγουδα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Για τους βανδαλισμούς, σημειώνει ότι οι περισσότεροι Πατρινοί δεν βρίσκονται στο κέντρο το διήμερο και ενημερώθηκαν μέσω βίντεο που κυκλοφόρησαν τις επόμενες ημέρες, εικόνες που -όπως λέει- παρέπεμπαν σε ασυδοσία.
Ο ίδιος εκτιμά ότι ο μεγάλος όγκος του κόσμου δημιουργούσε συνθήκες έντασης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η παρουσία αστυνομίας να οδηγούσε ακόμη και σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για «σημάδι των καιρών», με μια γενικευμένη κοινωνική ένταση που συχνά εκτονώνεται χωρίς προφανή λόγο. Ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζει για το γεγονός ότι σε ορισμένα περιστατικά πρωταγωνίστησαν ανήλικοι.
Καταλήγοντας, τονίζει ότι, σε σχέση με τις εικόνες που καταγράφηκαν, ο αριθμός συλλήψεων και τραυματισμών ήταν μικρός και ότι «θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα», κάτι που -όπως αναφέρει- αποφεύχθηκε από καθαρή τύχη.
Κωστής Κριτσώνης: «Σημαντική η παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Δεν έγινε το ίδιο με την αστυνομία»
Ο αρχηγός του πληρώματος 60, Κωστής Κριτσώνης, που αναδείχθηκε νικητής του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, χαρακτηρίζει το φετινό καρναβάλι «καλό», σημειώνοντας ότι «το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε ομαλά».
Όπως αναφέρει, «ήταν λίγο μικρό σε διάρκεια λόγω χρόνου, ενώ υπήρχαν πολλές δραστηριότητες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «υπήρχε αρκετός κόσμος στον δρόμο». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τονίζοντας ότι «ήταν σημαντική». Όπως λέει χαρακτηριστικά, «δεν περίμενε να πάει το πρόβλημα σε εκείνους, αλλά πήγαιναν οι ίδιοι στο πρόβλημα όταν αυτό παρουσιαζόταν».
Ωστόσο, επισημαίνει πως «δεν έγινε το αντίστοιχο με την αστυνομία καθώς θα έπρεπε να υπάρχει παρουσία κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού, ώστε να λειτουργήσουν όλα ομαλά και να μην δούμε τις εικόνες που είδαμε». Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι «πρέπει να μεγαλώσει η διάρκεια», ενώ σημειώνει πως «ο κόσμος δεν γνωρίζει επαρκώς τις δράσεις του Δήμου και των πληρωμάτων».
Μίλτος Παπλάς: «Είναι θέμα ποιότητας του κόσμου»
Από την πλευρά του, ο αρχηγός του πληρώματος 41, Μίλτος Παπλάς, στέκεται στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, λέγοντας ότι «είχε καλό καιρό και αυτό βοήθησε πολύ». Όπως αναφέρει, «σαν πλήρωμα περάσαμε πολύ ωραία, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει πάντα σε ορισμένα σημεία της παρέλασης ήταν ο ήχος, ωστόσο υπήρχε καλή διάθεση και στα πάρτι είχε αρκετό κόσμο».
Αναφερόμενος στις εικόνες που καταγράφηκαν στο κέντρο, σημειώνει ότι «είναι θέμα ποιότητας του κόσμου», προσθέτοντας πως «είναι λογικό να γίνονται αυτά, όταν όλα τα μαγαζιά βάζουν ηχεία για να προσελκύσουν τους νέους». Όπως υποστηρίζει, «σε αυτό φταίει και η εστίαση αλλά και η αστυνόμευση», τονίζοντας την ανάγκη «να γυρίσουν οι Πατρινοί στο κέντρο».
Κλείνοντας, ο κ. Παπλάς επισημαίνει ότι «πρέπει να μιλήσουν όλοι οι υπεύθυνοι και να παρθούν αποφάσεις, τα ξενοδοχεία και η εστίαση πρέπει να έχουν λογικές τιμές ώστε να έρθει ο καλός κόσμος». Όπως αναφέρει, «μια σωστή αστυνόμευση είναι απαραίτητη», αναγνωρίζοντας ότι «οι αποφάσεις δεν θα αρέσουν σε όλους, αλλά είναι λογικό, πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω ώστε να κερδίσει η Πάτρα».
