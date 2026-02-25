Πώς είδαν οι αρχηγοί των πληρωμάτων το Καρναβάλι του 2026 και τα παρατράγουδά του- Μιλούν στο thebest.gr Σταθόπουλος, Κουρμπανάς, Κριτσώνης και Παπλάς

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του πληρώματος 159, Δημήτρης Κουρμπανάς, κάνει επίσης λόγο για ένα «χρονικά πιεσμένο καρναβάλι», εκτιμώντας ωστόσο ότι, αναλογικά με τις συνθήκες, το αποτέλεσμα τόσο από τα πληρώματα όσο και από το καρναβαλικό συνεργείο που κατασκεύασε τα άρματα ήταν ποιοτικά πολύ καλό. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο αισθητικό επίπεδο των στολών, το οποίο -όπως λέει- έχει ανέβει αισθητά, ακόμη και στα υπεράριθμα πληρώματα.

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά περιστατικά, επισημαίνει ότι συλλήψεις και μικροπαρατράγουδα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Για τους βανδαλισμούς, σημειώνει ότι οι περισσότεροι Πατρινοί δεν βρίσκονται στο κέντρο το διήμερο και ενημερώθηκαν μέσω βίντεο που κυκλοφόρησαν τις επόμενες ημέρες, εικόνες που -όπως λέει- παρέπεμπαν σε ασυδοσία.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο μεγάλος όγκος του κόσμου δημιουργούσε συνθήκες έντασης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η παρουσία αστυνομίας να οδηγούσε ακόμη και σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για «σημάδι των καιρών», με μια γενικευμένη κοινωνική ένταση που συχνά εκτονώνεται χωρίς προφανή λόγο. Ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζει για το γεγονός ότι σε ορισμένα περιστατικά πρωταγωνίστησαν ανήλικοι.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι, σε σχέση με τις εικόνες που καταγράφηκαν, ο αριθμός συλλήψεων και τραυματισμών ήταν μικρός και ότι «θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα», κάτι που -όπως αναφέρει- αποφεύχθηκε από καθαρή τύχη.