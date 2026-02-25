Χαλκίδα: Διασωληνωμένος 14χρονος οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε δέντρο-Είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά

Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 24.02.2026, στην Οινόη, με έναν 14χρονο να παίρνει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τη Χαλκίδα και να καρφώνεται σε δέντρο.

Το νέο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην περιοχή της Οινόης Βοιωτίας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο ανήλικος έφυγε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.

