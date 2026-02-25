Χαλκίδα: Διασωληνωμένος 14χρονος οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε δέντρο-Είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 24.02.2026, στην Οινόη, με έναν 14χρονο να παίρνει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τη Χαλκίδα και να καρφώνεται σε δέντρο.
Το νέο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην περιοχή της Οινόης Βοιωτίας.
Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο ανήλικος έφυγε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά
Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.
Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου
Σε οριακή κατάσταση ο Έβρος- «Τα νερά είναι πάρα πολλά και η εικόνα θυμίζει το 2015 με την πλημμύρα της εκατονταετίας»
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που το έσκασε από το «Ιπποκράτειο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr