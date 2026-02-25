Πάτρα: Τι λένε οι αστυνομικοί για το καρναβαλικό τριήμερο- Σε τι αφορούσαν οι συλλήψεις

«Όλα πήγαν καλά» κατά τη διάρκεια του καρναβαλικού τριημέρου στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, καθώς, «παρά τους χιλιάδες επισκέπτες και την έντονη κινητικότητα στο κέντρο της πόλης, δεν σημειώθηκε κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που να αλλοιώσει τη συνολική εικόνα της διοργάνωσης».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν 2.784 έλεγχοι και έγιναν 107 συλλήψεις. Από αυτές, οι 49 αφορούσαν παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, κυρίως για μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης», αναφέρει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Δημήτρης Λιούκας.

Όπως επισημαίνει, βεβαιώθηκαν ακόμη 18 τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. «Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα πήγαν εξαιρετικά, από την άποψη ότι δεν έγινε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό», τονίζει.

Συγκεκριμένα, είχαμε:

(49) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

(12) άτομα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο – παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα,

(11) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

(10) άτομα για κλοπή – διακεκριμένη κλοπή,

(3) άτομα για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων,

(2) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις,

(2) άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

(1) άτομο για παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

(17) άτομα για λοιπά αδικήματα.

Αναφερόμενος στο κάψιμο του μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου, σημειώνει ότι «κακώς έγινε», ωστόσο, όπως εξηγεί, πραγματοποιήθηκε αργά, σε χρονική στιγμή που στο σημείο βρίσκονταν κυρίως νεαροί υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την αποτροπή του χωρίς τον κίνδυνο γενικευμένης έντασης.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος ζευγαριού από παρέα νεαρών, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε οπαδική βία, ο κ. Λιούκας επισημαίνει ότι η υπόθεση ερευνάται.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον αυξημένο αριθμό ελέγχων φέτος, εξηγώντας ότι «χρόνο με τον χρόνο γίνεται καλύτερη στόχευση, κυρίως με βάση τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Η εμπειρία εξειδικεύει τον μελλοντικό σχεδιασμό». Όπως προσθέτει, οι συλλήψεις ήταν σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, περιγράφει την εικόνα που παρουσίασε το κέντρο της πόλης: «Υπήρχαν πάρα πολλοί νεαροί που περιφέρονταν στους δρόμους, από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη και από Κορίνθου έως Ρήγα Φεραίου. Ο κόσμος μέσα στα καταστήματα ήταν λιγότερος και γι’ αυτό δεν είχαμε καταστροφές σε αυτά, όπως είχε συμβεί προηγούμενα χρόνια».