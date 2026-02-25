Πάτρα: Οκτώ μήνες με αναστολή σε δύο συνδικαλιστές για τον ξυλοδαρμό στο Εργατικό Κέντρο

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης καταδικάστηκαν, σε δεύτερο βαθμό, από το Δικαστήριο Πατρών δυο συνδικαλιστές, για τον ξυλοδαρμό του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου το 2018 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Αντίθετα, ο τρίτος συνδικαλιστής αθωώθηκε, καθώς το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης που τον αφορούσε παραγράφηκε.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδριακής διαδικασίας στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, όταν μέλη της τότε απερχόμενης διοίκησης επιχείρησαν να καταθέσουν ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχαν γίνει, ομάδα ατόμων εισήλθε στην αίθουσα και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε στελέχη της απερχόμενης διοίκησης.

Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του.