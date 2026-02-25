Πάτρα: Οκτώ μήνες με αναστολή σε δύο συνδικαλιστές για τον ξυλοδαρμό στο Εργατικό Κέντρο

Η υπόθεση αφορά τον ξυλοδαρμό του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου το 2018
Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης καταδικάστηκαν, σε δεύτερο βαθμό, από το Δικαστήριο Πατρών δυο συνδικαλιστές, για τον ξυλοδαρμό του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου το 2018 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.
Αντίθετα, ο τρίτος συνδικαλιστής αθωώθηκε, καθώς το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης που τον αφορούσε παραγράφηκε.
Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδριακής διαδικασίας στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, όταν μέλη της τότε απερχόμενης διοίκησης επιχείρησαν να καταθέσουν ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχαν γίνει, ομάδα ατόμων εισήλθε στην αίθουσα και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε στελέχη της απερχόμενης διοίκησης.
Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του.
Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων στο Αίγιο- «Δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας» λέει η υπεράσπιση
Πύργος: Περίεργο περιστατικό σε σχολείο- Παλιός μαθητής πρωταγωνιστής σε επεισόδιο με «ακουαφόρτε»
Πάτρα: «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή» το 5 μηνών βρέφος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr