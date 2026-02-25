Πάτρα: «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή» το 5 μηνών βρέφος

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για το 5 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, το παιδι νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. και έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή.

Σήμερα αναμένεται η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα.

Το μωρό θα παραμείνει στην μονάδα, ενώ χαρακτηρίζει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.