σπιράλ: Με Δήμο-διεκπεραιωτή, Πατρινό Καρναβάλι δε γίνεται

Σε ανακοίνωσή του για τον απόηχο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, το σπιράλ αναφέρει: "Μικτά συναισθήματα δημιούργησε και πάλι το Πατρινό Καρναβάλι, μετά και την κορύφωση της γιορτής το τελευταίο τριήμερο.

Στα θετικά, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγουμε το πλήθος και την αισθητική των αρμάτων του Καρναβαλικού Συνεργείου, το επίπεδο των καρναβαλικών ομάδων στο πρώτο σκέλος των παρελάσεων, το κλίμα κεφιού στην πόλη, τις εκδηλώσεις των καρναβαλιστών, τις καλλιτεχνικές εικόνες που η Πάτρα έστειλε σε ολόκληρο τον κόσμο πιστοποιώντας την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία του Καρναβαλιού της. Στα προς προβληματισμό η χαμηλή επισκεψιμότητα, η έλλειψη εξωστρέφειας ειδικά από πλευράς Δήμου, οι λιγοστές αξιόλογες εκδηλώσεις, τα παραβατικά φαινόμενα στην πόλη, οι χαμηλοί τζίροι, η έλλειψη καινοτομιών και νέων δράσεων, η γενική αίσθηση πως το Πατρινό Καρναβάλι πορεύεται χωρίς πυξίδα και δημοτική καθοδήγηση.

Δυστυχώς, όσο ο Δήμος Πατρέων αντιμετωπίζει διεκπεραιωτικά τον κορυφαίο αυτόν πολιτιστικό θεσμό της χώρας, αναβάθμιση και εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να καταβάλει γενναίες προσπάθειες, χρειάζονται όμως και πρωτοβουλίες από τον επίσημο διοργανωτή, τις οποίες όμως, η παρούσα δημοτική αρχή δεν προτίθεται να τις αναλάβει. Δεν το έκανε 12 χρόνια τώρα που ηγείται της πόλης, δεν θα το πράξει ούτε και στα επόμενα δύο Καρναβάλια που είναι εξουσιοδοτημένη να διοργανώσει, τις χρονιές 2027 και 2028.

Διαπιστώνουμε μικτή εικόνα και εδώ: Από τη μία ένας έμπειρος Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας» που έχει ικανότητες, ιδέες και διάθεση προσφοράς. Από την άλλη ένας δήμαρχος που η ιδεολογία-ιδεοληψία του εμποδίζει την οποιαδήποτε λήψη δυναμικών αποφάσεων και κατ’ επέκταση την ουσιαστική πρόοδο της διοργάνωσης. Το Πατρινό Καρναβάλι είναι καταδικασμένο να παραμείνει στάσιμο χωρίς στοιχειώδη αξιοποίηση των κανόνων του σύγχρονού μάρκετινγκ, χωρίς διαφήμιση, προώθηση και χορηγίες, χωρίς συνειδητή εξωστρέφεια και αποτελεσματική «συνομιλία» με την Ευρώπη και τον κόσμο, χωρίς έμπρακτη υποστήριξη του συνεργείου, του εθελοντισμού, των καρναβαλιστών, της δημιουργίας και των βασικών δομικών του στοιχείων.

Το σπιράλ πιστεύει ακράδαντα πως το μοναδικό Πατρινό Καρναβάλι πρόκειται να ανθήσει μόνο όταν ο διοργανωτής Δήμος Πατρέων πάψει να βλέπει τον θεσμό με αυστηρά πολιτικούς και μίζερα αυτοδιοικητικούς όρους, στηρίξει έντονα όλα τα θετικά κομμάτια του και παρέμβει δραστικά βάζοντας εμπόδια στα κακώς κείμενα. Κι αυτά αποτελούν τη βασική προϋπόθεση προκειμένου να αποκτηθεί ένα σαφές όραμα και να απολαύσουμε κάποτε τον διεθνή χαρακτήρα που μας αξίζει, πλήθος και ποιότητα επισκεπτών, άρματα αξιώσεων, εκδηλώσεις κύρους και βεληνεκούς, ένα πρωτοποριακό θεματικό Καρναβαλικό Πάρκο, μια εποχή πλούσια σε πρωτιές και επιτυχίες, ένα πραγματικά μεγαλειώδες Πατρινό Καρναβάλι. Αυτό γίνεται, αλλά όχι με τη Λαϊκή Συσπείρωση".