Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Μαρτζάκλης, συνταξιούχος των ΕΛΤΑ

Με βαθιά θλίψη η περιφερειακή μας παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» και ο επικεφαλής της, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης πληροφορήθηκαν την απώλεια του Τάκη Μαρτζάκλη, συνταξιούχου των ΕΛΤΑ, ενός ανθρώπου που υπήρξε βαθιά δημοκράτης και συνεπής σύντροφος, σταθερός υποστηρικτής της παράταξής μας και ενεργός πολίτης με ουσιαστική παρουσία στα κοινά.

Ο Τάκης Μαρτζάκλης διακρίθηκε για το ήθος, την ευγένεια και τη διαρκή του διάθεση προσφοράς. Με καθαρό λόγο, κοινωνική ευαισθησία και ανιδιοτελή στάση στάθηκε δίπλα στις συλλογικές μας προσπάθειες, ενισχύοντας με τη συμμετοχή και τη στήριξή του το κοινό μας όραμα.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία και στην παράταξή μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις αξίες και το παράδειγμά του.

Αντιπροσωπεία της παράταξής μας θα παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 στον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στα Ζαρουχλέικα.