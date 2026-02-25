Έναρξη του έργου «ΕΥΝΟΜΙΑ – Παρατηρητήριο για την Ισότιμη Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Υποθέσεις Έμφυλης Βίας»

Το Κέντρο Εριφύλη γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του «την έναρξη του έργου «ΕΥΝΟΜΙΑ» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO – Protecting Democracy, Human Rights and the Rule of Law through an Open Civic Space. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της θεσμικής λογοδοσίας στον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα διαχειρίζεται υποθέσεις έμφυλης βίας.

Κεντρικός άξονας του έργου είναι η συγκρότηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και τεκμηρίωσης της δικαστικής μεταχείρισης των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσες βιώνουν διασταυρούμενες διακρίσεις, όπως γυναίκες με αναπηρία ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τουλάχιστον 50 δικαστικών αποφάσεων, καθώς και παρακολούθηση τουλάχιστον 50 ποινικών δικών στη Δυτική Ελλάδα, με τη χρήση ειδικού εργαλείου καταγραφής που αναπτύσσεται για τις ανάγκες του έργου. Η ανάλυση θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση του θεσμού της νομικής βοήθειας, την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων κατά τη δικαστική διαδικασία και τον βαθμό στον οποίο οι στερεοτυπικές αντιλήψεις επηρεάζουν την έκβαση των υποθέσεων.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης γυναικών σχετικά με τα νομικά τους δικαιώματα, τον θεσμό της νομικής βοήθειας και τις δυνατότητες αποζημίωσης, δράσεις ευαισθητοποίησης νομικών και δικαστικών επαγγελματιών σε ζητήματα έμφυλων στερεοτύπων και δικανικής κρίσης, καθώς και καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα παραγάγει εγχειρίδιο μεθοδολογίας, επιστημονική δημοσίευση και τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες θα υποβληθούν σε αρμόδιους θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές. Μακροπρόθεσμος στόχος της «ΕΥΝΟΜΙΑΣ» είναι η θεμελίωση ενός διαρκούς μηχανισμού παρακολούθησης της έμφυλης διάστασης της δικαιοσύνης και η συμβολή σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που διέπεται από διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική ισότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από τον Ιανουάριο 2026 έως τον Δεκέμβριο 2026.

Η ομάδα έργου αποτελείται από:

Δρ. Σταυρούλα Κορδέλλα – Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου

Δρ. Νίκη Γεωργιάδου – Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλης Μάρκου – Δικηγόρος

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.erifylicenter.org/eunomia

ή επικοινωνήστε στο [email protected].

Το έργο EYNOMIA υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Εριφύλη. Το πρόγραμμα “Protecting democracy, human rights and the rule of law through an open civic space” (PLATO) στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε. και της ευαισθητοποίησης για αυτά μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και τηνΚύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων,των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκ. Συντονιστής του PLATO είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), του Ιδρύματος Μποδοσάκη ή του NGO SUPPORT CENTRE. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το NGO SUPPORT CENTRE δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις».