Πάτρα: Η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας της οικογένειας, «το παιδί ζει από θαύμα»- ΒΙΝΤΕΟ

«Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Περιμένουμε να γίνει μια μαγνητική στο κεφάλι. Δεν ξέρουμε ακόμα αν κινδυνεύει η ζωή του, γλιτώσαμε κάποια σοβαρά προβλήματα και μάλιστα, ο γιατρός το πρώτο πράγμα που μας είπε ήταν ότι το παιδί ζει από θαύμα, θα μπορούσε να είχε πεθάνει» , τόνισε στο protothema.gr .

«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα του, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας της. Το βρέφος, που διαγνώστηκε χθες το απόγευμα με μηνιγγίτιδα μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών δίνοντας μάχη για την υγεία του.

Η μητέρα του πέντε μηνών βρέφους από τη Ζάκυνθο που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, μίλησε για τις δραματικές ώρες που έζησε η οικογένεια της.

«Δεν υπήρχε παιδίατρος»

Η μητέρα σημειώνει ότι «ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία για όλους μας. Το παιδί ξεκίνησε με πυρετό, πήρα τον ιδιώτη παιδίατρο που έχω, έλειπε και με έστειλε σε έναν δικό του παιδίατρο. Κάναμε πενταπλό τεστ και ξαφνικά λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν κάποια σπυράκια πάνω του.

Ο γιατρός, μου είπε να τα παρακολουθώ μην τυχόν είναι από ιδρώτα. Τα σπυράκια άρχισαν κι αυξανόντουσαν και τότε μου είπε ο παιδίατρος να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Είχε ειδοποιήσει ήδη το νοσοκομείο Ζακύνθου ότι θα πάω εγώ με το παιδί.

Του έκαναν αμέσως εξετάσεις. Περιμέναμε μιάμιση ώρα, δεν υπήρχε παιδίατρος. Ήμασταν με την αγροτική παιδίατρο και τη νοσοκόμα που ήταν στην παιδιατρική. Ζητήσαμε να μάθουμε που βρίσκεται ο παιδίατρος και μας είπαν ότι η παιδίατρος είναι εφημερία on call, δεν βλέπουν κάτι σοβαρό για το παιδί κι ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου.

Το παιδί όσο πέρναγε η ώρα έβγαζε πάρα πολλά σπυράκια, κάναμε καταγγελία στην αστυνομία ότι δεν υπάρχει παιδίατρος στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι θα έρθει το επόμενο πρωινό ενώ το παιδί γέμισε παντού σπυριά στο κεφάλι, στο στόμα, στη μύτη, στα αυτιά παντού…».

Υπογράμμισε πως «κινήσαμε γη και ουρανό και η κατάληξη ήταν να γίνει αεροδιακομιδή και να φέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο της Πάτρας σε κρίσιμη κατάσταση».

«Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή»

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο, Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε ότι «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας».

Επεσήμανε πως «έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα.

Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».