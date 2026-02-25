Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Δύο νέα πρόσωπα στο κάδρο των κατηγορουμένων

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς πέρα από το αυτοκίνητο του ανιψιού που είχε καταγραφεί σε βίντεο στην Καλαμάτα, προκύπτει ότι υπήρχε και δεύτερο όχημα που τον συνόδευε.

Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις, επιβάτες αυτού του αυτοκινήτου είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει δύο νέες ποινικές διώξεις για υπόθαλψη εγκληματία, η πρώτη αφορά την σύντροφο του ανιψιού που ήταν στο αυτοκίνητο που τον ακολουθούσε στη διαδρομή προς Καλαμάτα και η δεύτερη τον φίλο του ανιψιού, που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτές οι κατηγορίες ήρθαν καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως η σύντροφος και ο φίλος του ανιψιού γνώριζαν πολύ καλά τι επρόκειτο να γίνει. Η ανακρίτρια ουσιαστικά κάνει λόγο για μεθοδευμένη διαφυγή του 22χρονου.

Τόσο η σύντροφος όσο και ο φίλος του 22χρονου αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή (27/2).