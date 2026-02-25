Καταγγελία για ηλεκτροπληξία 9χρονου σε δημοτικό της Αργυρούπολης - Στο νοσοκομείο ο μαθητής

Σοκάρει η καταγγελία γονέα για περιστατικό ηλεκτροπληξίας που φέρεται να υπέστη ο 9χρονος γιός του σε δημοτικό σχολείο της Αργυρούπολης, όταν πήγε τουαλέτα και επιχείρησε να ανάψει το φως.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα στο Mega, ο διακόπτης ήταν καλυμμένος με χαρτοταινία και όταν ο μαθητής την άγγιξε, τινάχτηκε από το ρεύμα.

“Το παιδί ήταν ωχρό στο χρώμα και είχε πόνους στο χέρι και απώλεια ελέγχου. Πήγε το παιδί στην τουαλέτα υπάρχει ένας διακόπτης που ανάβει το φως. Ο διακόπτης αυτός έχει χαρτοταινία. Η χαρτοταινία και ο διακόπτης όλος ήταν βρεγμένος” είπε συγκεκριμένα ο πατέρας του παιδιού που φοιτά στην τετάρτη δημοτικού.

“Μας είπε (η δασκάλα) τον Αλκή τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θα θέλατε να έρθετε να τον πάρετε να τον πάτε στο νοσοκομείο; Και η σύζυγος είπε: γιατί να πρέπει να περιμένετε να έρθω να το πάρω εγώ να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ να τον πάει γρήγορα στο Παίδων”.

Έτσι, μετά το συμβάν, διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν στο σχολείο με μοτοσικλέτα, δεν διαπίστωσαν την ανάγκη άμεσης διακομιδής. Ωστόσο το παιδί συνέχιζε να πονάει στο δεξί του χέρι και έπειτα από αίτημα του παππού, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο μικρός παρέμεινε για μια μέρα στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε αρκετές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη ατύχημα από ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Ο 9χρονος έλαβε εξιτήριο, με την οκογένειά του να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, o σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείο ζητά συγκεκριμένα πρόληψης προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια ατυχήματα στο μέλλον, ενώ ο δήμος αναφέρει πως έστειλε κλιμάκιο για να γίνει έλεγχος και δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα στα ηλεκτρολογικά, ούτε ζήτημα ασφάλειας.