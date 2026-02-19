Θρήνος στην Εύβοια για τον Μιχάλη και τον Χρήστο που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία

Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες, 44 και 22 ετών, έχασαν τη ζωή τους, στη Βάρη
Βαρύ πένθος στην Εύβοια για τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 22 ετών από ηλεκτροπληξία, στη Βάρη.
Πρόκειται για τον 40χρονο Μιχάλη Φουρκή, με καταγωγή από το Μαντούδι και τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές εργασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες ήταν στην περιοχή της Βάρης για εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.
Ο άδικος χαμός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και σοκ σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην Αθήνα, όπου ο Μιχάλης Φουρκής βρισκόταν για επαγγελματικές εργασίες αλουμινοκατασκευών, μαζί με τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι. Και οι δύο διέμεναν στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες έπαθαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο Μιχάλης Φουρκής τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο νεαρός συνάδελφός του μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες.
Μ. Φουρκής
Ανακοίνωση Ασκληπιείου Βούλας για τον θανάσιμο τραυματισμό από ηλεκτροπληξία των δύο νεαρών ανδρών από την Εύβοια
«Τις ώρες 13:00 και 13:54 ακριβώς, προσεκομίσθησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, αντιστοίχως, αμφότεροι άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία. Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση. Στις 14.25 και 14.38, αντιστοίχως, διεπιστώθη ο θάνατός τους».
Πολιτιστικός Σύλλογος Μετοχίου Διρφύων "Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο και τραγικό χαμό ενός παιδιού του χωριού μας, καθώς και ενός ακόμη νέου ανθρώπου που συνδέεται με τον τόπο μας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες, στους οικείους και στους φίλους των παιδιών, που βιώνουν αυτές τις αδιανόητες στιγμές. Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα Κούλουμα ακυρώνεται. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετοχίου Διρφύων «Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης» εκφράζει τα πιο ειλικρινή και
