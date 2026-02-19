Θρήνος στην Εύβοια για τον Μιχάλη και τον Χρήστο που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία

Βαρύ πένθος στην Εύβοια για τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 22 ετών από ηλεκτροπληξία, στη Βάρη.

Πρόκειται για τον 40χρονο Μιχάλη Φουρκή, με καταγωγή από το Μαντούδι και τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες ήταν στην περιοχή της Βάρης για εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.

Ο άδικος χαμός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και σοκ σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην Αθήνα, όπου ο Μιχάλης Φουρκής βρισκόταν για επαγγελματικές εργασίες αλουμινοκατασκευών, μαζί με τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι. Και οι δύο διέμεναν στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες έπαθαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο Μιχάλης Φουρκής τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο νεαρός συνάδελφός του μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες.