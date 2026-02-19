Οι διανομείς της Αχαΐας καταγγέλουν πως τους έχουν αφήσει στο έλεος ενός... αλγόριθμου - Δεν ξέρουν τι πληρώνονται - ΒΙΝΤΕΟ

Το μεσημέρι της Πέμπτης οι αυτοαπασχολούμενοι διανομείς της Αχαΐας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα και έκαναν στάση εργασίας, ενώ πραγματοποίησαν πορεία με τα δίκυκλά τους στο κέντρο της πόλης.

Δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου που ωστόσο δεν έχει ΚΑΔ εργαζονται καθημερινά σε ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, υπό συνθήκες που –όμως όπως καταγγέλλουν– παραμένουν ασαφείς και συχνά άνισες.

Οι διανομείς και της Αχαΐας διεκδικούν, θεσμοθετημένο επαγγελματικό καθεστώς για τα οχήματά τους, δημιουργία ξεκάθαρου ΚΑΔ, καθιέρωση ελάχιστου κομίστρου ώστε να ανακοπεί η μονομερής μείωση αμοιβών, καθώς και διαφάνεια τόσο στον αλγόριθμο κατανομής παραγγελιών όσο και στη διαχείριση των φιλοδωρημάτων. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα αντιμετώπισης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως περισσότεροι από 35.000 διανομείς σε όλη τη χώρα εργάζονται σήμερα σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το ζήτημα όπως λένε δεν είναι συντεχνιακό, αλλά αφορά τη θεμελιώδη ισορροπία της αγοράς, που προϋποθέτει κανόνες για όλους.