Ο Ιάσονας Φωτήλας για την επέτειο 21 ετών του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

Ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας αναφέρθηκε στην επέτειο 21 ετών του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου από την ημέρα της εκλογής του στην Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών.

Όπως αναφέρει:

Σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια από την ημέρα εκλογής και ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου στην τοπική μας Εκκλησία.

Με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης και σεβασμού για την πολυετή προσφορά, το πνευματικό έργο και τη διακονία του, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου.

Εις πολλά έτη, Δέσποτα!