Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου- Φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψή του

Η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του Άντριου δόθηκε αργά την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας στη φωτογραφία του Reuters είναι σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, εμφανώς σοκαρισμένος. Φαίνεται να είναι βυθισμένος στο κάθισμα, πιθανόν για να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους.

Είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την ιστορία της Βρετανίας: ένας μέλος της βασιλικής οικογένειας πρίγκιπας στα χέρια της αστυνομίας για την εμπλοκή του σε ένα τεράστιο, πολύκροτο σκάνδαλο.

Παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία πληροφορία από την αστυνομία για το τι θα ακολουθήσει, αν και γνωρίζουμε ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να είναι βαρύ και η ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας συνελήφθη σήμερα Πέμπτη (ανήμερα των 66ων γενεθλίων του) ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Η σύλληψη σχετίζεται με εμπιστευτικά έγγραφα που φέρεται να διαβίβασε στον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν ο αδελφός του Βασιλιάς Καρόλου Γ' την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές έδειξαν καθαρά ότι ο Άντριου και ο Επστάιν είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, οι οποίες πιθανόν δεν περιορίζονταν στην ανταλλαγή πληροφοριών.