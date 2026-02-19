Μετά τη σύλληψη του Άντριου, στο επίκεντρο και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον

H πρώην σύζυγος του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, μπορεί να είναι ένα από τα επόμενα πρόσωπα που θα ανακρίνει η βρετανική αστυνομία σχετικά με τον πρίγκιπα που είναι πλέον κρατούμενος για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Αν και έχουν χωρίσει από το 1996, οι δύο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις

Η Φέργκιουσον, που μετά την αφαίρεση των τίτλων από τον Άντριου έχασε και αυτή τον τίτλο της δούκισσας της Υόρκης, πιστεύεται ότι ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει το Page Six. Η απώλεια των τίτλων έφερε εξάλλου και την έξωση από τη βασιλική κατοικία.

Αν και όποτε επιστρέψει στη Βρετανία, συνεχίζει το δημοσίευμα, η Φέργκιουσον μπορεί να κληθεί από την αστυνομία για απαντήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις αξιόποινων πράξεων από την Φέργκιουσον, είναι όμως στην διακριτική ευχέρια της αστυνομίας να αποφασίσει αν θα την καλέσει να δώσει απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Φέργκιουσον πάντα υπερασπιζόταν τον πρωήν σύζυγό της. Ωστόσο τα έγγραφα για την υπόθεση Επστάιν που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ δείχνουν και τις στενές σχέσεις του πρώην πρίγκιπα με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αλλά και αυτές της Φέργκιουσον μαζί του, με την άλλοτε δούκισσα να τον παρακαλά για χρήματα, ακόμη και να του ζητά χρήματα.

«Απλά παντρέψου με», έγραφε η Φέργκιουσον στον Τζέφρι Επστάιν σε email τον Ιανουάριο του 2010, μετά την αποφυλάκισή του. Λίγους μήνες αργότερα, του ζητούσε θέση εργασίας ως «βοηθός οικίας» του, λέγοντας ότι «χρειαζόταν απεγνωσμένα». Σε άλλη περίπτωση περιέγραψε τον εαυτό της ως «πολύ τραυματισμένη και μόνη», ενώ το 2009 ζητούσε 20.000 λίρες για το ενοίκιο, επειδή ο ιδιοκτήτης της απειλούσε να πάει στις εφημερίδες.

Φαίνεται όμως ότι οι εκκλήσεις της Φέργκιουσον δεν έμειναν αναπάντητες, γράφει η Daily Mail.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν σε email του γράφει ότι τη χρηματοδοτούσε κρυφά για τουλάχιστον 15 χρόνια, αρχίζοντας από το 1996, τη χρονιά που χώρισε από τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Το email υποδηλώνει μάλιστα ότι η οικονομική υποστήριξή του προς τη Φέργκιουσον ξεπερνούσε κατά πολύ τις 15.000 λίρες που η ίδια παραδέχτηκε δημοσίως ότι έλαβε από αυτόν. Από τότε υπήρχαν σχόλια για την πολυτελή ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Άντριου και την άνετη ζωή που έκαναν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία, που συχνά πήγαιναν διακοπές.

Ο Επστάιν παραπονέθηκε μάλιστα σε φίλους του για την εκμετάλλευση από τη Φέργκουσον όταν το 2011 τον χαρακτήρισε παιδεραστή και είπε ότι μετάνιωσε που ήταν φίλη του, αποκαλύπτει email που έγραψε ο ίδιος.