«Τρέχει» η ενημερωτική καμπάνια της Π.Ε. Αχαΐας για το Καρναβάλι: «Ζήσε το όπως αξίζει»

Με το σύνθημα «Ζήσε το όπως αξίζει» ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης καλωσορίζει και φέτος τους φίλους – επισκέπτες του Πατρινού Καρναβαλιού.

Επειδή το στοίχημα, όπως τονίζεται στην ενημερωτική καμπάνια που «τρέχει», είναι να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε το πνεύμα του Καρναβαλιού χωρίς προβλήματα αλλά με ασφάλεια, οφείλουμε να ακολουθούμε ορισμένες απλές οδηγίες, αναφέρει η ανακοίνωση του κ Ζαΐμη.

«Είναι η τρίτη χρονιά που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πραγματοποιεί την εν λόγω δράση, σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον ΣΚΕΑΝΑ και τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών. Αυτό που προσπάθησα και πιστεύω ότι θα έχει και φέτος αποτέλεσμα είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης και ασφαλούς διασκέδασης. Μέσα από την προβολή θετικών μηνυμάτων και συμβουλών ενισχύουμε την κουλτούρα πρόληψης, σεβασμού και αυτοπροστασίας», δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Συνολικά, θα μοιραστούν, περίπου 50.000 φυλλάδια σε καρναβαλιστές και επισκέπτες, ενώ η διανομή του υλικού θα γίνει σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, σε χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας και στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αθηνών προκειμένου να το παραλαμβάνουν όσοι ταξιδεύουν για Πάτρα. Παράλληλα, θα προβάλλεται ψηφιακά σε οθόνες λεωφορείων ΚΤΕΛ και στους κεντρικούς σταθμούς.

Οι οδηγίες της Π.Ε. Αχαΐας:

· «Επιλέγουμε ποτό και φαγητό από νόμιμες επιχειρήσεις, ελέγχουμε την ειδική ταινία γνησιότητας στα αλκοολούχα ποτά.

· Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, και δεν πίνουμε όταν οδηγούμε.

· Πάμε να διασκεδάσουμε και όχι να μεθύσουμε.

· Εντοπίζουμε τα σημεία πρώτων βοηθειών.

· Συμμετέχουμε στη τήρηση των κανόνων υγιεινής και δεν εκθέτω τον εαυτό μου ή άλλους σε κίνδυνο.