Κολωνάκι: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών εξαγοράσιμη στην τραγουδίστρια που έπεσε πάνω σε 5 οχήματα

Σε ποινή φυλάκισης 20 μήνων και σε αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 3 μήνες καταδικάστηκε η τραγουδίστρια που υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε η ποινή να είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, αφού πρώτα έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για τις πλημμεληματικές πράξεις της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τι είπε η τραγουδίστρια

Απολογούμενη η κατηγορούμενη δήλωσε τραγουδίστρια και δασκάλα tai chi και επιχείρησε να δώσει μικρή έκταση στο συμβάν, αναφέροντας πως είχε πιει μόνο ένα αλκοολούχο ποτέ και ότι ήταν νηστική. «Ήταν λάθος που πήγα με τόση κούραση. Ήπια ένα ποτό» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας σε άλλο σημείο: «Δόξα το Θεό που δεν χτύπησα κανένα άνθρωπο. Έχω πληρώσει ήδη το πρόστιμο θα πάω να βρω άμεσα τους ιδιοκτήτες να τους αποζημιώσω άμεσα. Ταπεινά συγνώμη σε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπιω σταγόνα».

Οι ισχυρισμοί της κατηγορουμένης πάντως προκάλεσαν συχνά την παρέμβαση της έδρας: «Μη μου λέτε ότι ήπιατε ένα ποτό. Αυτές οι ποσότητες αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνουν με ένα ποτό. Δεν ξέρατε ότι γίνονται έλεγχοι; Γιατί οδηγήσατε;».

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήρατε το μέτρο;

Κατηγορούμενη: Έκανα λάθος. Πήγα ήπια ένα ποτό. Όταν ξεκίνησα να πάω σπίτι ήμουν καλά μετα με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι και μου δίπλωσε το τιμόνι. Σοκαρίστηκα δεν έχω τρακάρει ποτέ στη ζωή μου. Πήγα να ισιώσω το αμάξι και χτύπησα στο δεύτερο. …

Πρόεδρος: Η ποσότητα αλκοόλ ήταν μεγάλη πάντως ….

Κατηγορούμενη: Δεν είχα φάει ….

Πρόεδρος: Φάγατε, δεν φάγατε αυτό θα έδειχνε. Η ποσότητα δεν έχει σχέση με το φαγητό!

Κατηγορούμενη: Ένα ποτό ήταν πάντως.

Πρόεδρος: Όλο αυτό δηλαδή είναι από ένα πιστό. Εντάξει!