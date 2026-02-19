Δένουν κάβους τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου: 24ωρη απεργία της ΠΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η απεργιακή κινητοποίηση, που αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 τα μεσάνυχτα. Η συγκεκριμένη ναυτική απεργία θα επηρεάσει όλες τις κατηγορίες πλοίων, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πανελλαδικά.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι “η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές”.