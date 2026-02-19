Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Βροχές από τα δυτικά, θυελλώδεις άνεμοι έως 8-9 μποφόρ και πρόσκαιρη πτώση θερμοκρασίας

Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή σε όλη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά, Γιώργου Τσατραφύλλια και Γιάννη Καλλιάνου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή βελτίωση. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι σήμερα Πέμπτη θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα, ωστόσο από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα βορειοδυτικά, οι οποίες την Παρασκευή θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος της επικράτειας. Την Παρασκευή αναμένονται και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα σταματήσουν προοδευτικά και θα περιοριστούν στα νότια. Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά, με μέση τιμή περί τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Ψυχρό μέτωπο «χωρίζει στα δύο» το τριήμερο

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι ένα ψυχρό μέτωπο θα «χωρίσει στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς». Μέχρι σήμερα Πέμπτη η χώρα θα βρίσκεται σε καιρική ηρεμία, με τους ανέμους να εξασθενούν και την ηλιοφάνεια να επικρατεί. Από την Παρασκευή έως και το Σάββατο, όμως, το ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή το πρωί θα ξεκινήσουν βροχές στα δυτικά και γρήγορα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με εξασθένηση έως το βράδυ. Περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο. Για την Αττική προβλέπονται βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα-βράδυ. Οι άνεμοι την Παρασκευή θα είναι νοτιάδες έως 8 μποφόρ στα πελάγη, με εξασθένηση στο Ιόνιο από το μεσημέρι, ενώ το Σάββατο θα επικρατήσουν βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και έως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς. Την Κυριακή της Αποκριάς προβλέπεται βελτιωμένος καιρός, χωρίς προβλήματα για τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη και Γαλαξίδι, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα επικρατήσει αστάθεια και στο Ρέθυμνο αναμένονται ασθενείς βροχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο. Την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, με βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και άνοδο της θερμοκρασίας.

Καλλιάνος: Πιθανή «γραμμή λαίλαπας» την Παρασκευή

Ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για πιθανό σχηματισμό συνεχούς ή σπασμένης «Squall Line» (γραμμής λαίλαπας) το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τη γενική εκτίμησή του, μετά την πρόσκαιρη ύφεση της Πέμπτης, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί προς τον ελλαδικό χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα και θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής θα επηρεαστούν και ανατολικές περιοχές, όπως η ανατολική Στερεά, η Αττική και η ανατολική Πελοπόννησος. Η πιθανή γραμμή λαίλαπας, εφόσον σχηματιστεί, θα μπορούσε να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από Σποράδες, Εύβοια και Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο, κινούμενη από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για συνηθισμένο φαινόμενο της ψυχρής περιόδου και διατηρεί επιστημονική επιφύλαξη ως προς την ακριβή οργάνωση και έντασή του, σημειώνοντας ότι η εικόνα θα αποσαφηνιστεί όσο πλησιάζουμε χρονικά στην εκδήλωσή του. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με θερμοκρασίες 16-18 βαθμών και βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά 7 στο Αιγαίο.

