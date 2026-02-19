Στη φυλακή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τη διαρροή προπανίου και η απολογία

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την μαραθώνια απολογία του, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογήθηκε με υπόμνημα και πάνω εκεί δέχθηκε ερωτήσεις από τον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός στάθηκε κυρίως στο εάν και πότε έγινε γνωστή στον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη η διαρροή προπανίου που στοίχισε την ζωή στις πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Το κομβικό ερώτημα για τη διαρροή προπανίου

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως έμαθε αργά για την διαρροή και δήλωσε ξανά την θλίψη και την οδύνη του για τον χαμό των γυναικών που δούλευαν εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων. Μάλιστα θεωρούσε πως οι χώροι του εργαστηρίου ήταν ασφαλείς και για τεχνικά ζητήματα μίλησε για συνεργάτες του που είχαν την σχετική ευθύνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δήλωσε «συγκλονισμένος» από την έκρηξη και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, ενώ ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπέδειξε πρόσωπα και συνεργάτες του που υπέγραφαν, στους οποίους απέδωσε ευθύνη για ζητήματα που, όπως φέρεται να είπε, είχαν υπό την αρμοδιότητά τους. Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι το θέμα της οσμής έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του.

«Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τα τεχνικά ζητήματα»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να υποστήριξε ότι διευθύνει επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τεχνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι είχε γύρω του συνεργάτες, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που είχαν αυτή τη δουλειά. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων «μέχρι τέλους», όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η πολύωρη απολογία του, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, προκάλεσε απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις, χωρίς –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να λάβει διαφορετικές τοποθετήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν απομακρύνθηκε από τη βασική γραμμή ότι δεν γνώριζε, αφού ενημερωμένοι ήταν οι συνεργάτες του και ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να τους αμφισβητήσει.

Το κατηγορητήριο

Μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Την ίδια ώρα φαίνεται πως οι δικαστικές αρχές εξετάζουν την διεύρυνση του κατηγορητηρίου και προς άλλα πρόσωπα που ενδεχόμενα έχουν την ευθύνη για την λειτουργία αλλά κυρίως για την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου, το οποίο με βάση την έκθεση της ΔΑΕΕ παρουσίαζε σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην τραγωδία.

Νωρίτερα, φίλος του ιδιοκτήτη ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του, ώστε να κάνουν όλες τις μελέτες και τις εργασίες.

«Μύριζε σαν υγραέριο» μήνες πριν από την έκρηξη

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν αποτυπωθεί καταθέσεις εργαζομένων που περιγράφουν ως προϋπάρχον το πρόβλημα της οσμής, το οποίο συνδέουν με υγραέριο. Ενδεικτικά, εργαζόμενος 31 ετών, που είχε δύο μήνες στην επιχείρηση, ανέφερε ότι λίγες ημέρες μετά την έναρξη εργασίας του, από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, υπήρχε σταδιακά μια μυρωδιά που άλλοτε δυνάμωνε και άλλοτε υποχωρούσε και την παρομοίασε «μόνο με τη μυρωδιά που βγάζουν τα αυτοκίνητα στα βενζινάδικα όταν κάνουν πλήρωση με υγραέριο». Όπως κατέθεσε, το είχε αναφέρει σε συνάδελφο, ο οποίος το μετέφερε «στα αφεντικά».

Ο ίδιος εργαζόμενος αναφέρθηκε και σε περιστατικό δυσλειτουργίας με πολύμπριζο στο οποίο συνδεόταν σόμπα, ενώ σε ερώτηση για το τι έπρεπε να κάνει σε περίπτωση φωτιάς στον φούρνο απάντησε ότι «μου έχει δείξει κάποια πράγματα, αλλά δεν μου έχει δείξει τι να κάνω αν πάρει φωτιά ο φούρνος». Σε ό,τι αφορά τα σχέδια εκκένωσης και την εκπαίδευση, ανέφερε πως υπήρχαν σχέδια, «αλλά δεν μου τα έδειξε ποτέ κανένας» και ότι όσο καιρό βρισκόταν εκεί «δεν είχαμε κάνει κάποιου είδους εκπαίδευση». Για το περιστατικό της έκρηξης κατέθεσε ότι «πριν από την έκρηξη δεν άκουσα τίποτα» και πως μετά άκουσε «έναν μικρό ηχητικό συναγερμό».

Εργαζόμενη με 28 χρόνια στη «Βιολάντα» κατέθεσε ότι «τίποτα δεν είχε αλλάξει ποτέ» και περιέγραψε ότι ενημέρωσε διευθυντές παραγωγής για την οσμή, ότι κλήθηκε υδραυλικός, αλλά τους διαβεβαίωνε «ότι δεν υπάρχει οσμή». Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε καλώδια στο δάπεδο που, όπως είπε, είχαν προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε εργαζόμενους, καθώς και σε δύο περιστατικά μικρής φωτιάς στους φούρνους στη Β’ Πτέρυγα. Ανέφερε ακόμη ότι η οσμή ήταν αντιληπτή «κυρίως στη λάντζα και στα μπάνια» και ότι στη Β’ Πτέρυγα «ουδέποτε έγινε συντήρηση», προσθέτοντας ότι διαθέτει φωτογραφικό υλικό για κακοτεχνίες.

«Κρότος σαν χειροβομβίδα» και αγώνας διαφυγής

Άλλος εργαζόμενος, 27 ετών, που δούλευε περίπου 14 μήνες, περιέγραψε τη νύχτα του συμβάντος, αναφέροντας ότι γύρω στις 22:30 πήγε στη βάρδια και ότι τη στιγμή της έκρηξης «έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, που τον παρομοιάζω ως κρότο χειροβομβίδας», ενώ είδε να εκσφενδονίζονται αντικείμενα, «πάνελ, λαμαρίνες, τμήματα από φούρνους». Περιέγραψε ότι βγήκε από πίσω πλευρά κοντά στις δεξαμενές προπανίου και ότι κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 04:01, ενώ άκουγε φωνές από το εσωτερικό να καλούν σε βοήθεια. Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να ξαναμπεί για να βοηθήσει, αλλά «έπεφταν οι λαμαρίνες και η οροφή» και η φωτιά είχε εξαπλωθεί. Στη συνέχεια περιέγραψε μετακινήσεις προς το πάρκινγκ και την προσπάθεια να εντοπίσει συναδέλφους, καταθέτοντας ότι συνάντησε τρεις γυναίκες «αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», πριν καταφέρουν να βγουν από θύρα φόρτωσης.

Ο «υδραυλικός» χωρίς πιστοποίηση και οι «δήθεν βόθροι»

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και κατάθεση εργαζομένου που εκτελούσε χρέη υδραυλικού, χωρίς –σύμφωνα με τα αναφερόμενα– να διαθέτει πιστοποίηση ή πτυχίο τεχνικής σχολής ως εξειδικευμένος τεχνίτης. Ο ίδιος κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί την οσμή τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 και ότι του είχε φανεί «σαν υγραέριο», πιο έντονη «στις τουαλέτες και στη λάντζα, στο κτήριο 2». Υποστήριξε ότι το ανέφερε προφορικά στον ιδιοκτήτη και ότι μαζί με διευθυντή παραγωγής πήγαν να ελέγξουν χωρίς να εντοπίσουν κάτι, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε άτομο που ασχολείται με εγκαταστάσεις αερίων και έκανε μετρήσεις, χωρίς εκείνη την ημέρα να προκύψει ένδειξη στις τουαλέτες.

Σε ερώτηση των αρχών για το τι απαντούσε στο προσωπικό, ο ίδιος κατέθεσε ότι ο διευθυντής παραγωγής τού είχε πει να λέει πως «η οσμή προέρχεται από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει». Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε «απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους» που ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμισι μήνα, καθώς και σε ανάθεση, πριν από οκτώ χρόνια, εγκατάστασης νέας γραμμής προπανίου, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης τού έδωσε σχέδιο για την εγκατάσταση και ότι «γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου».

Σε άλλη κατάθεση, εργαζόμενη 24 ετών προϋπηρεσίας περιέγραψε ότι η οσμή ήταν τόσο έντονη «ώστε… έκανε τα μάτια μου να τσούζουν» και ότι τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από τη φωτιά την παρατηρούσε στις τουαλέτες του κτηρίου 2, σημειώνοντας πως δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου. Κατέθεσε ότι μετέφερε τον προβληματισμό της ότι μπορεί να είναι υγραέριο και ότι της απάντησαν πως «είναι κάτι στους βόθρους». Αντίστοιχα, άλλη εργαζόμενη κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί οσμή περίπου τέσσερις μήνες πριν, την οποία προσδιορίζει «σαν υγραέριο και όχι σαν να μυρίζει η αποχέτευση», αναφέροντας ότι, παρά τις ενημερώσεις, «δεν είχε γίνει κάποια εργασία» και ότι η οσμή παρέμεινε.

Ο έλεγχος στεγανότητας και οι μετρήσεις

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και κατάθεση μηχανολόγου μηχανικού που κλήθηκε να διενεργήσει έλεγχο στεγανότητας δικτύου προπανίου με ειδικά όργανα. Όπως κατέθεσε, κατά τον έλεγχο διαπίστωσε «έντονη διαρροή αερίου», γεγονός που, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι προϋπήρχε διαρροή στο υπόγειο δίκτυο μέσω του οποίου μεταφερόταν το προπάνιο από τις δεξαμενές στους καυστήρες των φούρνων. Περιέγραψε ότι, με εντολή, αποκαλύφθηκε τμήμα του υπόγειου χαλύβδινου αγωγού και ότι ο ανιχνευτής έδειξε «μεγάλη συγκέντρωση προπανίου» σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, ενώ ακολούθησαν μετρήσεις και σε χώρο υπογείου, όπου καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερες ενδείξεις. Στη συνέχεια διατύπωσε την εκτίμηση ότι μακροχρόνια διαρροή, με εκτόνωση στο υπόγειο και συσσώρευση λόγω του ότι το αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη όταν έφτασε σε σημείο εκρηξιμότητας, «με τη συμβολή πιθανότατα κάποιου σπινθήρα».

Θυμίζουμε πως εκτός από το εργοστάσιο όπου έγινε η έκρηξη , ζητήματα ασφάλειας παρουσιάστηκαν και στο δεύτερο εργαστάσιο της εταιρίας στον Πετρόπορο, στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέστειλε την λειτουργία του προσωρινά , καθώς βρέθηκαν μη πιστοποιημένες δεξαμενές στον χώρο . Επίσης από τον έλεγχο στο εργοστάσιο της Λάρισας που δεν χρησιμοποιεί προπάνιο , αλλά ρεύμα για την παραγωγή , βρέθηκε μια ημιυπόγεια αποθήκη πολλών τετραγωνικών η οποία φαίνεται να μην είναι δηλωμένη και δεν φέρει πυρασφάλεια.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν τόσο στα αίτια της έκρηξης και στο ενδεχόμενο προϋπάρχουσας διαρροής, όσο και στο σκέλος της ενημέρωσης, της συντήρησης και της εφαρμογής των πρωτοκόλλων ασφαλείας πριν από το δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2026.