Ανθρωποειδή ρομπότ έκλεψαν την παράσταση σε γκαλά για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά -Απίστευτο σόου με κινήσεις Κουνγκ Φου

Η πιο δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή της Κίνας, το Spring Festival Gala του κρατικού καναλιού CCTV, ανέδειξε φέτος την αιχμή της βιομηχανίας της χώρας και την προσπάθεια του Πεκίνου να κυριαρχήσει στα ανθρωποειδή ρομπότ και το μέλλον της μεταποίησης.
Το σόου, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τεράστια ποσοστά τηλεθέασης και θεωρείται γεγονός εφάμιλλο με τον τελικό Super Bowl στις ΗΠΑ, έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε τέσσερις ανερχόμενες νεοσύστατες εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ - Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab – οι οποίες παρουσίασαν τα προϊόντα τους επί σκηνής.
Τα τρία πρώτα σκετς της βραδιάς περιλάμβαναν Ρομπότ, με κορυφαία στιγμή μια εκτενή επίδειξη πολεμικών τεχνών, όπου περισσότερα από δώδεκα ανθρωποειδή της Unitree εκτέλεσαν σύνθετες χορογραφίες μάχης με σπαθιά, ραβδιά και νουντσάκου, μαζί με παιδιά που συμμετείχαν στην παράσταση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε μια σκηνή εμπνευσμένη από το κινεζικό στυλ πολεμικών τεχνών «μεθυσμένη πυγμαχία» στην οποία τα ρομπότ μιμούνταν ασταθείς κινήσεις και είχαν πτώσεις ώστε να αναδειχθεί η πρόοδος στον συγχρονισμό πολλών ανθρωποειδών και η ικανότητά τους να ξανασηκώνονται αφού πέσουν.
Στην πρεμιέρα του προγράμματος εμφανίστηκε και το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance, ενώ ρομπότ της Noetix συμμετείχαν σε κωμικό σκετς μαζί με ηθοποιούς και ρομπότ της MagicLab χόρεψαν συγχρονισμένα με ανθρώπους το τραγούδι «We Are Made in China».
Η Κίνα ποντάρει στα ανθρωποειδή ρομπότ
Η πολιτική ηγεσία της Κίνας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ανθρωποειδών, με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συναντά πέντε ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων ρομποτικής τον τελευταίο χρόνο, συγκριτικά με τέσσερις στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και τέσσερις στους ημιαγωγούς, φέρνοντας έτσι τον νέο αυτόν κλάδο στο επίκεντρο.
Το σόου στο CCTV -που παρουσιάζεται σε prime time ζώνη- προσέλκυσε το 79% της τηλεθέασης στην Κίνα πέρυσι και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για να αναδείξει τις τεχνολογικές φιλοδοξίες του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένου του διαστημικού του προγράμματος, των drones και της ρομποτικής, δήλωσε ο Georg Stieler, διευθύνων σύμβουλος Ασίας και επικεφαλής ρομποτικής και αυτοματισμού στην εταιρεία συμβούλων τεχνολογίας Stieler. «Οι εταιρείες που εμφανίζονται στη σκηνή της εκδήλωσης λαμβάνουν απτές ανταμοιβές σε κυβερνητικές παραγγελίες, προσοχή επενδυτών και πρόσβαση στην αγορά», σημείωσε ενώ σχολίασε ότι έναν χρόνο μετά το περσινό σόου «το άλμα στις επιδόσεις είναι εντυπωσιακό» και ο έλεγχος της κίνησης εντυπωσιακός.
