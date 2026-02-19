Ανθρωποειδή ρομπότ έκλεψαν την παράσταση σε γκαλά για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά -Απίστευτο σόου με κινήσεις Κουνγκ Φου

Η πιο δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή της Κίνας, το Spring Festival Gala του κρατικού καναλιού CCTV, ανέδειξε φέτος την αιχμή της βιομηχανίας της χώρας και την προσπάθεια του Πεκίνου να κυριαρχήσει στα ανθρωποειδή ρομπότ και το μέλλον της μεταποίησης.

Το σόου, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τεράστια ποσοστά τηλεθέασης και θεωρείται γεγονός εφάμιλλο με τον τελικό Super Bowl στις ΗΠΑ, έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε τέσσερις ανερχόμενες νεοσύστατες εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ - Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab – οι οποίες παρουσίασαν τα προϊόντα τους επί σκηνής.

Τα τρία πρώτα σκετς της βραδιάς περιλάμβαναν Ρομπότ, με κορυφαία στιγμή μια εκτενή επίδειξη πολεμικών τεχνών, όπου περισσότερα από δώδεκα ανθρωποειδή της Unitree εκτέλεσαν σύνθετες χορογραφίες μάχης με σπαθιά, ραβδιά και νουντσάκου, μαζί με παιδιά που συμμετείχαν στην παράσταση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε μια σκηνή εμπνευσμένη από το κινεζικό στυλ πολεμικών τεχνών «μεθυσμένη πυγμαχία» στην οποία τα ρομπότ μιμούνταν ασταθείς κινήσεις και είχαν πτώσεις ώστε να αναδειχθεί η πρόοδος στον συγχρονισμό πολλών ανθρωποειδών και η ικανότητά τους να ξανασηκώνονται αφού πέσουν.