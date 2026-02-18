ΟΗΕ: Παγκόσμιο δίκτυο με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στα αρχεία Έπσταϊν- Τι μετέφεραν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

Την ύπαρξη ενός «παγκόσμιου εγκληματικού δικτύου» που διέπραξε πράξεις που πληρούν τα νομικά κριτήρια για να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αποδεικνύουν τα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστ;άιν, σύμφωνα με τη δήλωση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα όσα τους μετέφεραν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν για να εξετάσουν την υπόθεση, τα αρχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Οι εμπειρογνώμονες μετέφεραν στον ΟΗΕ ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται στα έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπράχθηκαν σε περιβάλλον κυριαρχίας, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού και οι πράξεις αυτές αποτελούν αποδείξεις της εμπορευματοποίησης και αποανθρωποποίησης γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

«Απροθυμία να διευρυνθούν οι έρευνες»

«Η κλίμακα, η φύση, ο συστημικός χαρακτήρας και η διασυνοριακή διάσταση αυτών των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι τόσο σοβαρά, που αρκετά από αυτά ενδέχεται να πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί που διόρισε ο ΟΗΕ κάνουν λόγο για «απροθυμία να αποκαλυφθεί πλήρως η πληροφορία ή να διευρυνθούν οι έρευνες, έχει αφήσει πολλούς επιζώντες να αισθάνονται ξανά τραυματισμένοι και υποκείμενοι σε αυτό που περιγράφουν ως ‘θεσμική αποδόμηση’».