Το σπιράλ για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό

Σε ανακοίνωσή του για τα δημοτικά τέλη το σπιράλ αναφέρει:

"Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης έρχονται προς ψήφιση αυξήσεις δημοτικών τελών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Η Λαϊκή Συσπείρωση επιλέγει φορομπηχτική πολιτική και χαράτσωμα του πατραϊκού λαού (χρησιμοποιούμε την ορολογία της).

Αναρωτιόμαστε: Μήπως ως δήμος θα έπρεπε να εξετάσουμε εάν απαιτείται αύξηση των ανταποδοτικών τελών μόνο μετά από: α) ανάλωση τυχόν πλεονασμάτων προηγούμενων ετών, β) σχετική οικονομοτεχνική μελέτη για το ύψος των συντελεστών ανά περιοχή και γ) εφαρμογή αποτελεσματικών και δοκιμασμένων πολιτικών με αποδεδειγμένη την βελτίωση των παροχών προς τους δημότες;

Εξ ου και τα παρακάτω ερωτήματα-σχόλια που θα τεθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Οι προϋπολογισμοί των προηγούμενων ετών είναι ισοσκελισμένοι, δηλαδή έσοδα=έξοδα; Αν υπάρχουν πλεονάσματα από τα προηγούμενα έτη, γιατί δεν χρησιμοποιούνται;

2. Το 2023, προεκλογικά, μειώθηκαν τα τέλη με τυμπανοκρουσίες από την Δημοτική Αρχή. Αυτό τι επίπτωση είχε στην οικονομική υποστήριξη της καθαριότητας και του φωτισμού; Βέβαια οι μειώσεις ήταν της τάξης του 10% σε συντελεστές που το 2014 ο δήμαρχος τα είχε αυξήσει ακόμα και 400% (περιοχές πρώην Δήμου Ρίου), με αιτιολογικό – ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2014- «αυτοί έχουν λεφτά, να πληρώσουν», χρησιμοποιώντας δηλαδή τα ανταποδοτικά τέλη ως εισπρακτικό μηχανισμό προς αυτούς που θεωρεί ταξικούς αντιπάλους.

3. Σύμφωνα με ποια οικονομοτεχνική μελέτη γίνεται η αύξηση των συντελεστών; Έχει ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός και η ποσότητα-όγκος των απορριμμάτων που παράγονται και το κόστος μεταφοράς στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακας (που η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν έκλεισε όπως διατυμπάνιζε πριν το 2014, αλλά τον επέκτεινε);

4. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έχει ενεργοποιήσει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των προϊόντων κοπής (καφέ κάδοι); Μόνοι τους έλεγαν (Αντιδήμαρχος Πλέσσας στον τοπικό τύπο) ότι το καλοκαίρι χρειάστηκαν περίπου 800 δρομολόγια φορτηγών για την απομάκρυνση αυτών από τους δημοτικούς χώρους και τη μεταφορά τους στην Ξερόλακα. Αν υπήρχαν οι καφέ κάδοι και τα προϊόντα κοπής πήγαιναν για κομποστοποίηση δεν θα επιβάρυναν επιπλέον την Ξερόλακα, ενώ θα υπήρχε και όφελος για το περιβάλλον και τους δημότες (παροχή δωρεάν λιπάσματος κομπόστ), πέραν της μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας από τυχαία ανάφλεξη αυτών που είναι συγκεντρωμένα.

5. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, επίσης, έχουμε έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Γιατί δεν έγιναν διορθωτικές ενέργειες πριν το έλλειμμα φτάσει στο ποσό των 3.000.000; Τι επίπτωση είχαν οι προεκλογικές μειώσεις συντελεστών; Δεν υπάρχουν πλεονάσματα από προηγούμενα έτη για να καλύψουν αυτό το έλλειμμα;

6. Δήλωσε επίσης ο Αντιδήμαρχος πως «η τιμή της κιλοβατώρας είναι πολύ υψηλότερη σήμερα». Αλήθεια, γιατί δεν έχει γίνει προσπάθεια αξιοποίησης ΑΠΕ από κοινοτικά κονδύλια; Άλλοι Δήμοι (πχ. Δήμος Φλώρινας και Δήμος Πρεσπών) είναι σε στάδιο δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου προς όφελός τους. Με την παραγωγή θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δημοτικών κτηρίων (και των σχολικών μονάδων) και θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης πραγματικής κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται αρωγή. Ταυτόχρονα θα μειώσουν κατά πολύ τα έξοδά (σχεδόν μηδενισμός του κόστους ηλεκτροφωτισμού).

Είναι σαφές πως οι ιδεοληψίες της Δημοτικής Αρχής κοστίζουν σημαντικά σε χρήμα και χρεώνουν τους δημότες οικονομικά και ποιοτικά. Το κύριο αμείλικτο ερώτημα που τους απευθύνουμε είναι το εξής: Αν με τη μέχρι τώρα πολιτική έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην πόλη -και με δεδομένο ότι η πολιτική αυτή μέχρι το τέλος της θητείας δεν πρόκειται να αλλάξει- τι μας κάνει να πιστεύομε ότι η αύξηση των τελών θα οδηγήσει σε καλύτερη παροχή υπηρεσίας προς τους δημότες (ο ορισμός της ανταποδοτικής υπηρεσίας);".