Τέξας: Ισχυροί άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση λεωφόρου

Νταλίκα που κινείταο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας, στο Τέξας, ανατρέπουν οι δυνατοί άνεμοι. Το συμβάν έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα «χτύπησαν» το ρυμουλκούμενο της νταλίκας. Οι ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» το τρέιλερ από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ολόκληρο το όχημα και να ανατραπεί στο πλάι στο Τέξας.