Τέξας: Ισχυροί άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση λεωφόρου

Το συμβάν σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα «χτύπησαν» το ρυμουλκούμενο της νταλίκας.
Νταλίκα που κινείταο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας, στο Τέξας, ανατρέπουν οι δυνατοί άνεμοι. Το συμβάν έχει καταγραφεί σε βίντεο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα «χτύπησαν» το ρυμουλκούμενο της νταλίκας. Οι ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» το τρέιλερ από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ολόκληρο το όχημα και να ανατραπεί στο πλάι στο Τέξας.
Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά το ρυμουλκούμενο να ταλαντεύεται ελαφρά, προτού οι ριπές το ανυψώσουν, παρασύροντας τον τράκτορα προς τη δεξιά πλευρά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η νταλίκα ανατρέπεται πλήρως και ακινητοποιείται στο οδόστρωμα.
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το όχημα από το παράθυρο του οδηγού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή το εάν υπέστησαν τραυματισμούς.
Μετρούν καταστροφές Καλάβρυτα και Ερύμανθος- «Κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς» λένε στο thebest οι δήμαρχοι
Δυτική Ελλάδα: 70 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου
Πάτρα: Ο καιρός «χαμογελάει» στο Καρναβάλι- Απομακρύνεται το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων για το τριήμερο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr